BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) mit herben Abschlägen am Montagnachmittag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 3,87 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 5,6 Prozent auf 3,87 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 846.134 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,29 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 28,29 Prozent sinken.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent auf 148,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

