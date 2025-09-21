DAX23.469 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.229 -0,2%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.719 +0,9%
BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

22.09.25 16:11 Uhr

22.09.25 16:11 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,63 EUR 0,03 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,59 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.101 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 15,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,70 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,080 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 15.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 132,67 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,090 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

