BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Vormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 3,60 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,60 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,60 EUR. Bisher wurden heute 22 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 13,06 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,81 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,090 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch tiefer: Borussia Dortmund verteidigt zweiten Tabellenplatz

BVB-Aktie leichter: Bellingham bleibt vorerst Bankdrücker

BVB-Aktie etwas stärker: Unentschieden gegen Juventus Turin nach denkwürdigem Abend