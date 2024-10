BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Freitagvormittag fester

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,49 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 3,49 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 6.593 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 19,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,01 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 16.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,88 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,137 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende

SDAX aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag fester