BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 14,50 USD.

Die BYD-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 14,50 USD abwärts. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 14,45 USD. Bei 14,70 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.804 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 41,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2024 mit 1,45 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,63 CNY je Aktie ausschütten.

Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,57 HKD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,65 Mrd. HKD im Vergleich zu 133,60 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.08.2026.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,69 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie fällt nach Aktiensplit in Shenzen weiter zurück - Probleme im Heimatmarkt

BYD montiert E-Autos künftig auch in Pakistan - Tesla noch ohne Präsenz

BYD-Aktie tiefer: Chinesischer E-Auto-Riese startet 2026 Produktion in Pakistan