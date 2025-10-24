BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 13,54 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,54 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 14,15 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 29.316 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,37 USD erreichte der Anteilsschein am 30.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Es stand ein EPS von 0,73 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 HKD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent auf 216,81 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 31.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,71 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie nach bislang schwacher Handelswoche mit Erholung

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus