BYD Aktie News: BYD am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 13,60 USD abwärts.

Um 15:50 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 13,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 13,50 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 40.362 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 50,76 Prozent Luft nach oben. Bei 9,73 USD fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 28,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186,78 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,87 Mrd. HKD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,85 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen