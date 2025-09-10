DAX23.664 +0,1%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.020 +1,2%Nas22.019 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.633 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

BYD Aktie News: BYD zieht am Nachmittag an

11.09.25 16:13 Uhr
BYD Aktie News: BYD zieht am Nachmittag an

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,56 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 13,57 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 13,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 54.128 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,73 USD am 13.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 28,28 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 30.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 213,87 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,78 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 4,84 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen

