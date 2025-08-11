DAX24.064 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.468 +1,1%Nas21.559 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So bewegt sich BYD

BYD Aktie News: BYD macht am Dienstagnachmittag Boden gut

12.08.25 16:09 Uhr
BYD Aktie News: BYD macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,21 EUR 0,11 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,17 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 14,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,10 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 16.736 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. 44,67 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,60 CNY aus.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 178,65 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,78 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart

BYD-Aktie verliert: Wachstum stockt, Investoren nervös - Droht der Absturz?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung