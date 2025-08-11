BYD Aktie News: BYD macht am Dienstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich BYD

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,17 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 14,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,10 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 16.736 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. 44,67 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,60 CNY aus.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 178,65 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,78 CNY je Aktie belaufen.

