BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 14,79 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 14,79 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,63 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.819 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 17.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,50 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,60 CNY aus.

Am 26.04.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 31.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,76 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

