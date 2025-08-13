BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 14,43 USD ab.

Die BYD-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 14,43 USD. Bei 14,41 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 103.576 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Gewinne von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,02 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,60 CNY aus.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 178,65 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,60 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 31.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,74 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Erste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart