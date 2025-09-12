BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,0 Prozent auf 13,92 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 13,92 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 14,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 59.117 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 47,29 Prozent zulegen. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,59 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 213,87 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 186,78 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial