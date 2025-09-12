DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.831 ±-0,0%Nas22.327 +0,8%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursentwicklung im Fokus

BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nordwärts

15.09.25 16:13 Uhr
BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,0 Prozent auf 13,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,84 EUR 0,39 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 13,92 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 14,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 59.117 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 47,29 Prozent zulegen. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,59 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 213,87 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 186,78 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung