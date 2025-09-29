BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,5 Prozent auf 14,16 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,16 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 14,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 43.389 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 44,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 36,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 216,81 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 4,76 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

