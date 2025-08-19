DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Blick auf BYD-Kurs

BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

20.08.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,41 EUR -0,16 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 14,49 USD. Bei 14,55 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.958 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 30.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 56,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD gewährte am 26.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,65 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 133,60 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 31.08.2026 dürfte BYD die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,78 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie im Blick: Tesla-Konkurrent BYD plant extrem leistungsstarken Elektro-Supersportwagen

Erste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BYD-Aktie leichter: BYD betritt den Tablet-Markt - Neues Gerät wird in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 integriert

