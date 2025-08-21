BYD Aktie News: BYD gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 14,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,50 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 21.036 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 40,04 Prozent zulegen. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 36,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,57 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 178,65 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 133,60 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.08.2025 erwartet. BYD dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 31.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

BYD-Aktie im Blick: Tesla-Konkurrent BYD plant extrem leistungsstarken Elektro-Supersportwagen

Erste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel