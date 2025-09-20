DAX23.480 -0,7%ESt505.434 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.190 -0,3%Nas22.666 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

22.09.25 16:11 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 14,08 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,96 EUR -0,50 EUR -3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,3 Prozent auf 14,08 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,07 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 110.620 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,62 Prozent. Am 24.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 CNY.

BYD veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 190,18 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 216,81 Mrd. HKD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,72 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung