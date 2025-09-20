BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 14,08 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,3 Prozent auf 14,08 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,07 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 110.620 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,62 Prozent. Am 24.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 CNY.

BYD veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 190,18 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 216,81 Mrd. HKD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,72 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet