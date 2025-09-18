BYD Aktie News: BYD am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,68 USD zu.

Das Papier von BYD legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,8 Prozent auf 14,68 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 14,89 USD zu. Bei 14,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 14.675 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Gewinne von 39,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,10 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 31,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 CNY ausgeschüttet werden.

BYD veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,87 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,78 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BYD am 29.10.2025 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,72 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet