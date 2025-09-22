BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 13,65 USD ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 13,65 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,55 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,60 USD. Zuletzt wechselten 103.738 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,10 USD erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Es stand ein EPS von 1,21 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 216,81 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 CNY je BYD-Aktie belaufen.

