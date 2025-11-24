BYD Aktie News: BYD verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 12,21 USD.

Um 15:52 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 12,21 USD nach oben. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,28 USD. Bei 12,05 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 46.059 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,92 Prozent hinzugewinnen. Am 30.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,37 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 15,10 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 CNY ausgeschüttet werden.

Am 31.10.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 213,05 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 218,85 Mrd. HKD umgesetzt worden.

Die BYD-Bilanz für Q4 2025 wird am 31.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,17 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb