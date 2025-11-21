BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,95 USD.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,95 USD. Bei 11,60 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 23.257 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Bei 10,37 USD erreichte der Anteilsschein am 30.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,25 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

BYD ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,94 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,45 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213,05 Mrd. HKD – das entspricht einem Minus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,85 Mrd. HKD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,17 CNY fest.

