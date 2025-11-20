BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf BYD-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 12,26 USD.

Das Papier von BYD befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,3 Prozent auf 12,26 USD ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,13 USD nach. Bei 12,60 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 41.761 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 20,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 30.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,37 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 15,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 CNY ausgeschüttet werden.

Am 31.10.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,94 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 213,05 Mrd. HKD – das entspricht einem Abschlag von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,17 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

