BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 12,34 USD abwärts.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 12,34 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,32 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 12,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 48.821 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 20,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,15 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,99 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 HKD, nach 1,45 HKD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 213,05 Mrd. HKD – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,85 Mrd. HKD eingefahren.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,20 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb