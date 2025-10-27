BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,59 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:48 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,0 Prozent auf 13,59 USD. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 13,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ OTC 59.915 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Am 30.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 1,45 HKD je Wertpapier.

Am 29.08.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 HKD gegenüber 1,12 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 216,81 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,71 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

