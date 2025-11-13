C3ai Aktie News: C3ai verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 14,48 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 14,48 USD ab. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 14,35 USD. Bei 14,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 186.586 C3ai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 211,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 USD ab. Mit Abgaben von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 70,26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,21 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 09.12.2026 dürfte C3ai die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

