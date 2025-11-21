C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend auf Höhenflug

Notierung im Fokus

Die Aktie von C3ai zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 13,52 USD.

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:07 Uhr 5,2 Prozent. Bei 13,52 USD erreichte die C3ai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,83 USD. Bisher wurden via New York 914.909 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 70,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von C3ai.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel