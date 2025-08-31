DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Aktienentwicklung

02.09.25 09:25 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 23,50 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,2 Prozent auf 23,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 23,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.611 CANCOM SE-Aktien.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,68 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,38 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Bildquellen: Cancom SE

mehr Analysen