CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 24,70 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 24,70 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,70 EUR. Bisher wurden heute 1.241 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 21,96 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,81 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je CANCOM SE-Aktie.

