CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 27,45 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 27,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,45 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,70 EUR. Bisher wurden heute 6.416 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,70 Prozent.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je CANCOM SE-Aktie.

