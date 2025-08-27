CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,40 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 23,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.344 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 394,74 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 393,24 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

