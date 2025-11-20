Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 26,33 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 26,33 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 26,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 455.409 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 24,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 42,73 Prozent sinken.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.09.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe