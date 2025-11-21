DAX23.091 -0,8%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.195 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Freitagnachmittag positiv

21.11.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 25,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
22,16 EUR -0,14 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 25,87 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 26,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,79 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 552.665 Aktien.

Bei 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 41,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,15 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

