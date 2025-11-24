Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,62 USD.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,62 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 26,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 344.713 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 23,20 Prozent wieder erreichen. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 7,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe