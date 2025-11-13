Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Cavendish Hydrogen-Kurs

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 0,725 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 0,725 EUR. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,725 EUR. Bei 0,742 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 16.633 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,818 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 150,759 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 124,458 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 28.08.2025 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,75 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 65,43 Mio. NOK, gegenüber 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 -0,730 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen