Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagvormittag gefragt

So bewegt sich Cavendish Hydrogen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 0,701 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,701 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,710 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,710 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.284 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Mit einem Zuwachs von 159,344 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,323 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 53,923 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Cavendish Hydrogen-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Am 13.11.2025 äußerte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,01 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -3,62 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

