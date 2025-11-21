Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,676 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:08 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 0,676 EUR. Das Tagestief markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,676 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,683 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.608 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 62,816 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,323 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 52,219 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 13.11.2025 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren -2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,54 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie in den Büchern stehen.

