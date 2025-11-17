Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit roter Tendenz

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 30,60 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 30,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 30,59 USD. Mit einem Wert von 31,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.000.330 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 118,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,75 USD ab. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,51 Prozent auf 3,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus