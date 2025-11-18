Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 30,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 30,85 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,95 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 30,42 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 292.286 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,75 USD. Dieser Wert wurde am 12.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
