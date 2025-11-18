Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,48 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 30,48 USD abwärts. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 30,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.070.168 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 54,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,75 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Aktie aus.

