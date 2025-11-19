Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill legt am Nachmittag zu

Blick auf Chipotle Mexican Grill-Kurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,85 USD.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 30,85 USD. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,02 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 30,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 218.165 Stück.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 116,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 29,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

