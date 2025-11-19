Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

So entwickelt sich Chipotle Mexican Grill

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,02 USD nach oben.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 31,02 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,25 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.052.131 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 115,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,75 USD am 12.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,09 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,79 Mrd. USD eingefahren.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.

