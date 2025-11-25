Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 32,18 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 32,18 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,20 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,48 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.500 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Gewinne von 107,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,75 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,55 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
