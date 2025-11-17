Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Montagabend tief südwärts
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 7,5 Prozent auf 75,75 USD ab.
Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 7,5 Prozent auf 75,75 USD nach. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,59 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,77 USD. Zuletzt wurden via New York 2.533.328 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Circle Internet Group gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.
Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Am 18.11.2026 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,894 USD einfahren.
