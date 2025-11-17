Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 80,01 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 80,01 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,75 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 661.677 Circle Internet Group-Aktien.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.11.2025 vor.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,894 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
