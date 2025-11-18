Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 76,86 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 76,86 USD. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,10 USD an. Bei 75,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 940.277 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -0,836 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

