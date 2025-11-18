Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Dienstagabend

Circle Internet Group im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 77,11 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 77,11 USD nach oben. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 78,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 75,62 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.409.436 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.11.2025.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,836 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen