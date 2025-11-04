Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend leichter

Cisco im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 72,70 USD.

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 72,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 72,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.674.806 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Mit Abgaben von 28,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

