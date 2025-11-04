Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 73,41 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 73,41 USD. Bei 72,37 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 73,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.180.133 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 74,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 1,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Abschläge von 29,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.
Cisco gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
