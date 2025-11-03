DAX24.155 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,44 -3,1%Nas23.780 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,57 -0,8%Gold4.013 +0,3%
Aktie im Blick

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco reagiert am Nachmittag positiv

03.11.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 74,03 USD.

Die Cisco-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 74,03 USD. Die Cisco-Aktie legte bis auf 74,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 1.162.173 Stück.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

