Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 73,16 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 73,16 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 73,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.196.590 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 73,38 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 0,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 52,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 28,77 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 USD fest.

