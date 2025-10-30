Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Abend Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 72,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 72,85 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 72,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,51 USD. Zuletzt wechselten 2.058.576 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 72,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen