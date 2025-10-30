DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,66 -0,4%Gold4.019 +1,9%
Blick auf Cisco-Kurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Abend Boden gut

30.10.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Abend Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 72,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
62,71 EUR 1,42 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 72,85 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 72,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,51 USD. Zuletzt wechselten 2.058.576 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 72,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

